Хайкоу, Китай, , 07:14 — REGNUM Национальная космическая администрация Китая представила детали марсохода для первой марсианской миссии страны, получившей название «Тяньвэнь-1», сообщает 23 июля газета China Daily.

Ровер, которому еще только предстоит дать имя, имеет 1,85 метра в высоту при весе 240 кг. Он оснащен шестью колесами и четырьмя солнечными панелями. Он способен достигать скорости передвижения до 200 метров в час на красной планете, сообщили в Центре освоения Луны и космических программ при администрации.

Презентация марсохода состоялась на торжественной церемонии в городе Вэньчан островной провинции Хайнань, где расположен знаменитый китайской космодром. Марсоход был разработан Китайской академией космических технологий в Пекине. Она же является главным производителем китайских космических кораблей, марсоходов и прочих аппаратов и оборудования.

Ожидается, что марсоход проведет на Марсе три месяца. Если все пройдет удачно, то аппарат станет пятым рабочим аппаратов, находящимся на планете. Предыдущие четыре принадлежат США.

Корабль «Тяньвэнь-1» вскоре планируется запустить на Марс ракетой-носителем «Чанжчэн-5» с космодрома Вэньчан. В зависимости от расположения орбит двух планет, они могут находится на удалении друг от друга от 55 до 400 млн км. Время полета до Марса должно занять семь месяцев.