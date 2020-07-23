Нур-Султан, , 06:55 — REGNUM За последние сутки общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Казахстане увеличилось на 1646 и составило 76 799. Об этом 23 июля сообщается в Telegram-канале межведомственной комиссии республики.

При этом из числа вновь выявленных 778 носителей не имеют симптомов.

В сообщении отмечается, что 46,7 тысячи человек уже выздоровели и выписаны из медучреждений. Также с начала наблюдений в Казахстане умерло 610 пациентов от осложнений при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля руководитель управления общественного здоровья города Алма-Ата Камалжан Надыров заявил, что количество пациентов, поступающих с COVID-19 в городские больницы, снизилось в два раза за последний месяц и составило 133 человека в сутки.

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