Улан-Удэ, , 05:38 — REGNUM В Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом выросло до 39. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в стационаре в Улан-Удэ умер пациент 66 лет.

Помимо COVID-19 он страдал ишемической болезнью сердца, гипертонией, сахарным диабетом, перенёс резекцию желудка по поводу рака. Он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких в течении девяти дней.

Тем временем, за сутки выявлено 38 новых носителей коронавируса. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев достигло 3824. 3035 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением. В стационарах остаются 35 пациентов, в том числе 17 детей.

«В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято — 354, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 — 350, свободно 620 коек. Занятость коечного фонда больными 36,3%», — добавили в штабе.

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