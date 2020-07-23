Москва, , 03:53 — REGNUM Засуха и суховеи в пяти российских регионах могут стать причинами роста площадей, на которых произойдет гибель сельскохозяйственных и кормовых культур. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Речь идет о территориях Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края. Кроме того, отсутствие осадков может снизить урожай в ряде районов Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края и Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля замглавы Курганской области Владимир Архипов написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что в регионе засуха уничтожила 25 тыс. га посевов, что составляет 2% от всей посевной площади.

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