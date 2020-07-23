Вашингтон, , 01:31 — REGNUM Согласно данным социологического опроса проведенного телеканаломABCсовместно с изданием Washington Post, почти две трети граждан США поддерживают выступающее против расизма движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которое до сих пор занимается организацией массовых протестов.

Демонстрация сторонников движения Black Lives Matter Fibonacci Blue

Результаты опроса показывают, что данное движение в США поддерживают 63% жителей Соединенных Штатов. При этом среди темнокожего населения этот показатель составил 93%, а среди белого — 54%.

69% респондентов заявили, что что обращение с темнокожими и представителями других меньшинств в системе уголовного правосудия отличается от обращения с представителями белого населения. Это рекордный показатель на последние 32 года в подобных опросов.