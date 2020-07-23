Токио, , 00:21 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки было выявлено 800 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что это рекордное число пациентов, выявленное за одни сутки, с апреля 2020. Всего с начала пандемии в Японии подтвердили более 27 800 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Из них более 10 тыс. приходится на японскую столицу Токио. Только за 22 июля в столице Японии было выявлено 238 инфицированных SARS-CoV-2.

Также рекордный рост зараженных коронавирусом нового типа зафиксирован в префектурах Осака и Саитама. Кроме того, в префектурах Тиба и Канагава был отмечен бурный рост числа инфицированных, чего на наблюдалось с мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Токио число случаев COVID-19 приблизилось к 10 тысячам