Аддис-Абеба, 22 июля 2020, 23:39 — REGNUM Подтвержденное число случаев COVID-19 в странах Африки увеличилось до 751 391, зафиксирована гибель от заболевания 15 761 человека, 22 июля сообщает Africa CDC.
По информации Африканского союза, более половины от общего числа случаев коронавирусной инфекции на континенте зафиксировано в одной стране. Это ЮАР с более чем 381 тыс. случаев COVID-19.
Наибольшее число смертей от COVID-19 также зафиксировано в ЮАР (около 5,4 тыс.). На втором месте по числу жертв заболевания — Египет (около 4,4 тыс.), на третьем — Алжир (около 1,1 тыс.).
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