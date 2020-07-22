Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Ношение масок в столице США — городе Вашингтоне станет обязательным. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.

По данным издания, глава округа Колумбия (федеральная земля, на которой расположена столица США — Вашингтон) подписала распоряжение, согласно которому все жители должны будут носить маски при выходе из дома. Исключение будет сделано лишь для детей младше трех лет, а также для людей, выполняющих интенсивные спортивные упражнения и при приеме пищи.

Боузер подчеркнула, что в большинстве случаев, если гражданин находится вне дома, то он должен носить маску.

Примечательно, что пандемия коронавируса в США бушует уже не первый месяц. В Соединенных Штатах зарегистрировано почти четыре миллиона случаев COVID-19, скончались более 144 тыс. человек.