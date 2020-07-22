Казань, , 12:15 — REGNUM В Татарии автоматизировали процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции благодаря развертыванию удаленных рабочих мест в больницах и установки системы «Алиса» в лабораториях.

Всего развернули 171 удаленное рабочее место и в 10 профильных лабораториях установили систему «Алиса», сообщает Тасс, ссылаясь на минздрав РТ. Необходимость в автоматизации создания направления на анализ и получения результата на наличие инфекции в электронном виде позволит исключить ошибки при сборе и доставке биоматериала в лабораторию.

Кроме того, сократится время на проведение анализа и получение врачом результата. Также автоматизация лабораторных исследований позволит исключить потерю пробирки во время маршрутизации, даст возможность отследить ее статус и показать доктору результат исследования в электронном виде сразу после анализа лабораторией. В минздраве подтвердили, что в республике создана единая база всех исследований на COVID-19.

Информационная система «Алиса» хорошо зарекомендовала себя в результате двухлетней централизации 11 казанских поликлиник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в казанском федеральном университете (КФУ) совместно с автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр ДНК» запускают пилотный проект по созданию тест-полосок для выявления наличия антител к коронавирусной инфекции. Помимо тест-полосок, в КФУ продолжается создание вакцины от COVID-19 и ведутся исследования по иммунологии этого заболевания.

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