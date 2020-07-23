Москва, , 03:10 — REGNUM Стресс-тест системы образования во время пандемии в России в целом завершился успешно, но он же показал слабые места, которые нужно принимать во внимание, полагает заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Что следует из доклада, подготовленного группой инициативных вузов при поддержке Общественного совета при Минобрнауки и ученых Российской академии образования, рассказывает автор ИА REGNUM Екатерина Торгушина.

Студент Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время вынужденного перехода на дистанционного обучения стало особенно заметна недостаточность технической базы цифрового образования у многих вузов. Проблема требует решения, которое обещает быть трудоёмким и затратным. Частично они уже прорабатываются совместно с Министерством цифрового развития.

Но помимо материального вопроса, есть и методический. Его «наши коллеги из вузов определяют как задачу создания цифровой дидактики, уместности технологий в тех или иных направлениях подготовки, преподавании тех или иных дисциплин», — рассказал Афанасьев. Он считает, что, помимо технологической, необходима методическая трансформация, основанная на серьёзной исследовательской методической работе.

Читайте подробности в материале Екатерины Торгушиной «Стресс-тест системы образования во время пандемии в России».