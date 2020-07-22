Ижевск, , 14:03 — REGNUM В Удмуртии до конца текущей рабочей недели сохранится дождливая погода, местами ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

По оценкам синоптиков, на характер погоды в Удмуртии продолжат влиять фронтальные системы. Во время гроз прогнозируют ливни и усиление ветра.

Температура воздуха в ночные часы составит около 12…17°С, днем будет значительно теплее — 20…25°С.

Специалисты полагают, что в выходные дни характер погоды существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие два дня, 22 — 23 июля, в ряде регионов Приволжского федерального округа прогнозируются ливни, грозы и порывистый ветер. В частности, такая погода ожидается в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.

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