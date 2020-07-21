Нижний Новгород, , 10:29 — REGNUM В предстоящие трое суток, с 21 по 23 июля, в ряде регионов Приволжского федерального округа прогнозируются ливни, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, 21 июля в Пермском крае ожидается дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. В Татарии аналогичные неблагоприятные явления будут сопровождаться сильным дождем в этот же день.

В Башкирии 21−23 июля прогнозируют ливневый дождь, грозы и ветер порывами до 15−20 м/с. Причем 22 и 23 июля синоптики предупреждают о возможном граде и усилении ветра до 22 м/с.

В Оренбургской области 23 июля ожидаются ливневый дождь, гроза, град и порывистый ветер скоростью до 15−20 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе большинство регионов Поволжья страдало от сильнейшей жары. На большей части территории ПФО сохранялась высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. В некоторых регионах дневная температура воздуха поднималась до 42 °C.

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