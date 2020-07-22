Киев, , 09:58 — REGNUM За последние сутки на территории Украины было выявлено 829 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 22 июля следует из данных Совета национальной безопасности и обороны страны по распространению коронавируса.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 60 995.

Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 16 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1534.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 33 172 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 75153.