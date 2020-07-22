Джакарта, , 12:30 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили 91 751 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

Известно, что за сутки в Индонезии выявили 1882 новых носителя SARS-CoV-2, 139 случаев смерти.

По состоянию на 22 июля 2020 года 4459 человек в Индонезии скончались во время пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Индонезии довольны политикой центрального правительства в борьбе с пандемией.

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