Пенза, , 15:23 — REGNUM В Пензенской области наметилась положительная динамика снижения уровня заболеваемости коронавирусом. В связи с этим на территории региона с 21 июля приступили к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам. Также станет возможным проведение спортивно-массовых мероприятий. Въезд на территорию области иностранных граждан из-за рубежа возможен при наличии у них отрицательных тестов на COVID-19, полученных не ранее чем за три дня до прибытия в РФ.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области ведется активная подготовка к началу летней оздоровительной кампании. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях решено протестировать всех сотрудников летних лагерей на коронавирус.

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