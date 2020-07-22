Нижние Серги, Свердловская область, , 10:30 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области после прошедшего наводнения открыта приёмная региональной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Личный приём ведут зампрокурора области Александр Юровских, а также сотрудники аппарата облпрокуратуры. За три часа на него пришли десять человек. В основном они заявляют о необходимости предоставления им материальной помощи в связи с тем, что их имущество повреждено.

Ранее в город выезжал прокурор региона Сергей Охлопков, который поручил подчинённым проконтролировать выплату пострадавшим материальной помощи. Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля. Были подтоплены 63 жилых дома, из которых три оказались повреждены. Также снесло один мост и частично повредило ещё два.