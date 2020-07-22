Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Фонтан в парке «Левобережный» в Ростове-на-Дону безопасен для посетителей. В настоящее время сооружение работает в тестовом режиме. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

«Прежде чем запустить фонтан, специалисты убедились в его полной надёжности. Тестовый режим работы фонтана обусловлен техническими настройками», — отметил ростовский сити-менеджер.

Так называемым «умным» фонтаном можно управлять с помощью интерактивной системы. Световые шоу планируется проводить для посетителей парка в вечернее время — с 20:30 до 23:00.

ИА REGNUM напоминает, что фонтан был открыт в парке «Левобережный» 16 июля. В церемонии приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф идонской губернатор Василий Голубев.

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