Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Петербуржцы предложили губернатору Александру Беглову уволить собственных заместителей. Так горожане отреагировали на новость о том, что градоначальник намерен сократить штат госслужащих из экономии.

О своем намерении Беглов объявил накануне на заседании правительства. Он поручил вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову подготовить и в течение двух недель представить план по сокращению штатов органов госвласти и подведомственных организаций.

«Из-за пандемии мы были вынуждены увеличить расходы на сферу здравоохранения. Сегодня мы должны экономить бюджетные средства — это деньги наших горожан. Главная задача — чтобы помимо экономии средств кадровая оптимизация повысила эффективность работы госорганов. Пересмотрим регламенты, должностные инструкции, перезапустим систему, сделав ее более эффективной», — заявил позже Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Он обещал, что медицины, образования и социальной сферы сокращения никак не коснутся. Однако горожане усомнились, что благородный порыв принесет плоды. «Почему эта новость должна нас радовать? Сократят тех, кто и так за копейки работал, увеличится количество безработных, вы их на улицу выгоните всех? А у них тоже дети и есть хотят», — заметила Ирина В.

Петербуржцы предположили, что сокращения не коснутся начальников с высокими зарплатами, а именно их ряды стоило бы проредить. Тем более в сравнении с мэрией Москвы.

«Может, для начала свой штат сократить стоит? Замов больше, чем у Собянина, а город в два раза меньше. Рулон вице-губернаторов: Пикалёв, Батанов, Бондаренко, Елин, Кириллов, Княгинин, Линченко, Потехина, Соколов, Шаскольский, Эргашев. Зачем они нужны, и что они делают?» — поинтересовался у губернатора Андрей А.

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