Нур-Султан, , 09:30 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 75 153, сообщили 22 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 9635, Атырауской области — 9392, Нур-Султане — 8832 и Карагандинской области — 7401. Выздоровели 46 790 человек, скончались 585 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что в стране наблюдается стабилизация ситуация по распространению коронавируса.

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