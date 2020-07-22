Якутск, , 09:18 — REGNUM Самопровозглашённого шамана Якутии Александра Габышева по заключению повторной медкомиссии выпустили из психиатрической больницы.

Читайте также: Суд Якутии не пустил шамана Габышева в Москву

«После психолого-психиатрической экспертизы и заседания 22 июля врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера, Александр Габышев выписан», — цитирует ТАСС правозащитника Габышева Алексея Прянишникова.

Как сообщало ИА REGNUM, врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера ранее выдала заключение об опасности Александра Габышева для себя и окружающих. Он был принудительно помещён в диспансер.