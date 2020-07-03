Якутск, , 10:39 — REGNUM Верховный суд Якутии 2 и 3 июля рассматривал апелляционную жалобу адвоката шамана Александра Габышева на решение Якутского городского суда о его принудительной госпитализации.

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Александра Габышева доставили на заседание в суд санитары психдиспансера, в котором он находится продолжительное время.

«Верховный суд Якутии удовлетворил ходатайства адвоката о назначении комплексной психолого-психиатрической экспертизы за пределами Якутии, отводе представителя диспансера и приобщении к материалам дела заключения независимого специалиста. Адвокат Ольга Тимофеева предложила назначить экспертизу в институте имени Сербского в Москве и приостановить лечение, начатое 13 мая», — пишет SAKHAPRESS.

Но суд не согласился с проведением экспертизы в Москве, мотивировав, что это будет долго, и предложил выбрать ближайшие регионы.

Защита возражала против такого решения, считая, что очевидно явное нарушение принципа независимости эксперта.

«Я очень разочарована таким решением Верховного суда», — сказала адвокат Габышева.

Срок проведения экспертизы — один месяц. Производство по делу пока приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 22 июня вооруженный сторонник шамана Александра Габышева пытался его вызволить из психдиспансера, вооружившись муляжом оружия.

Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера ранее выдала заключение об опасности Александра Габышева для себя и окружающих.

Шаман стал известен тем, что шёл пешком в Москву «изгонять Путина».