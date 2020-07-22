Пекин, , 07:53 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая объявила желтый уровень погодной опасности из-за высоких температур на обширных территориях страны, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Сейчас Китай переживает самый жаркий период лета, так называемые «собачьи дни». По прогнозам метеорологов, 22 июля в некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Хунань ожидаются высокие температуры от 37 до 39 градусов Цельсия.

В некоторых районах вышеперечисленных регионов возможны повышения температур до 40 градусов Цельсия. Центр рекомендует жителям вышеуказанных районов избегать уличной активности, а властям приготовиться к возможным последствиям.