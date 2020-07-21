Казань, , 11:24 — REGNUM В Татарии по состоянию на 21 июля заражены новой коронавирусной инфекцией 5278 человек, за сутки положительные тесты получили еще 30 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения коронавирусом 4205 человек, за сутки — 48 пациентов. Скончались с момента наблюдения 29 человек. Из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы восемь пациентов, 22 — лечатся на дому. Самое большое число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 50 лет — 10 человек, двое несовершеннолетних. Из общего числа новых инфицированных девять человек — жители Казани, четверо — из Набережных Челнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии по информации на 21 июля число жертв от заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 29 человек, подтвердились ещё два смертельных случая.

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