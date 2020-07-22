Пекин, , 07:15 — REGNUM Длительный сезон дождей в Шанхае в этом году поставил вековой рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Сезон дождей в Китае, который также называют «сливовый дождь», начался 9 июня — на восемь дней раньше, чем обычно. Как правило, сезон длится несколько недель, на время которых устанавливается влажная погода при высоких температурах воздуха.

По последним данным метеорологов, в Шанхае в этом году сезон дождей длился 42 дня, что на 18 дней дольше, чем обычно. По данным на 20:00 местного времени 20 июля, средний объем выпавших осадков за время «сливовых дождей» оказался самым крупным с 2000 года.

Прогнозы погоды показывают, что Шанхай будет готовиться к горячим периодам с грозовыми ливнями в ближайшие дни, и максимальная температура может достигать 36 градусов по Цельсию.

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