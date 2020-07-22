Урумчи, Китай, , 07:09 — REGNUM В китайском Синьцзяне за сутки подтверждено девять новых локальных случаев COVID-19, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено девять новых случаев опасной инфекции, из которых восемь приходятся на столицу региона город Урумчи.

В регионе также зарегистрировано 14 новых бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом. Все они приходятся на Урумчи.

Всего за все время эпидемии в регионе было выявлено 64 подтвержденных случая COVID-19 и 69 бессимптомных случаев инфицирования. Всего 3162 человека по-прежнему находятся под медицинским наблюдением.