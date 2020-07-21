Екатеринбург, , 20:19 — REGNUM Свердловская область в 2019 году укрепила свою экономику и финансы. Об этом депутатам Заксобрания заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«Сегодня я бы хотел выделить основные итоги 2019 года, а также важнейшие задачи, стоящие перед нами в ближайшей и среднесрочной перспективе. Смыслом всей нашей работы в 2019 году была реализация 204-го Указа Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, достижение целевых параметров национальных проектов, выполнение нашей программы «Пятилетка развития Свердловской области». Считаю, что Свердловская область в минувшем году добилась позитивных результатов, укрепила экономику и финансы, сделала очередной шаг в своем развитии. Тем самым мы создали необходимый запас прочности, благодаря которому наш регион с минимальными потерями проходит сложнейший период коронавирусной пандемии», — отметил глава региона.

Куйвашев добавил, что Средний Урал продолжает занимать высокие среди других субъектов Российской Федерации позиции по основным макроэкономическим показателям. В 2019 году валовой региональный продукт составил 2,5 трлн рублей (102% в сопоставимых ценах к 2018 году). На душу населения этот показатель достиг 580 тыс. рублей. Объём отгруженной продукции составил 2,4 трлн рублей. А промышленное производство в натуральном выражении увеличилось на 1,7 процента к уровню 2018 года. Опережающими темпами росли обрабатывающие производства — рост на 2,8 процента, и энергетика — на 3 процента. В 2019 году производительность труда в промышленности увеличилась на 3 процента и составила 5,8 миллиона рублей на 1 работника.

«Следует отметить позитивные результаты работы оборонно-промышленного комплекса. В 2019 году был успешно выполнен гособоронзаказ, российские вооруженные силы и спецслужбы получили самые современные образцы вооружения и спецтехники. Кроме того, увеличился выпуск продукции гражданского назначения. Эта работа заслуживает высокой оценки. В этом году оборонный комплекс мобилизовал усилия на выпуск медицинской техники, аппаратов ИВЛ, коммунальных машин для санитарной обработки улиц. И в целом, вся уральская промышленность перестроилась на выпуск продукции, необходимой для борьбы с коронавирусной инфекцией. В сжатые сроки производство бактерицидных облучателей, антисептиков, защитных костюмов, респираторов, масок выросло в 10 раз. Кратно увеличилось производство аппаратов ИВЛ. Благодаря этому нам удалось эффективно противостоять распространению коронавирусной инфекции, обеспечить качественное лечение пациентов. В 2019 году развивалось металлургическое производство. Общий объём финансирования инвестиционных проектов составил 47 миллиардов рублей», — сказал глава региона.