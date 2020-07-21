Нальчик, , 19:31 — REGNUM Из Кабардино-Балкарии спецбортом перевезли в ожоговый центр в Нижнем Новгороде двоих пострадавших при взрыве газа в городе Баксане.

Один из пациентов — семилетний мальчик, получивший ожоги 55% поверхности тела. Вторая — 27-летняя женщина, у которой обожжено около 40% поверхности тела, сообщили ИА REGNUM 21 июля в пресс-службе минздрава региона. По данным ведомства, мальчик находится в шоковом состоянии, состояние женщины стабильное.

На лечении в Нальчике остаются пятилетняя девочка с ожогами до10% поверхности тела и 67-летняя женщина, состояние которой стабильное. Угрозы жизни обеих пациенток нет.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа произошел 18 июля в городе Баксане. При взрыве пострадали пятеро членов одной семьи. Старший мужчина скончался от ожогов 70% поверхности тела.

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