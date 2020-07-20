Нальчик, , 09:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии врачи борются за жизнь пятерых человек, получивших серьезные травмы при взрыве газа 18 июля. Члены семьи находятся в тяжелом состоянии. До 70% ожогов поверхности тела у 61-летнего главы семейства, глубокие ожоги 55% поверхности тела у семилетнего ребенка. Ожоги 40% поверхности тела у 27-летней женщины. Они находятся в шоковом состоянии, сообщили 20 июля в министерстве здравоохранения региона.

Из-за тяжелого состояния мужчина и женщина остаются нетранспортабельными и пока находятся в реанимации больницы города Баксана. Мальчик и пятилетняя девочка в тяжёлом состоянии перевезены в реанимацию Республиканской детской клинической больницы. Состояние девочки с ожогами 10% поверхности тела стабильное, ее брата подключили к аппарату ИВЛ.

Также в Республиканскую клиническую больницу Нальчика доставили 57-летнюю женщину, ее состояние оценивается как стабильное.

Как отметили в минздраве КБР, при лечении пострадавших врачи консультируются со специалистами Федерального ожогового центра НИИ травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде, для чего организуются телесеансы связи. После того как состояние пациентов будет стабилизировано, их транспортируют в этот центр для дальнейшего лечения.

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