Вашингтон, , 15:17 — REGNUM На территории США за последние сутки было выявлено более 56 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Также указывается, что ввиду этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 3 830 926.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в США от COVID-19 умерли 372 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 140 909.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 1 160 087 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 229 пациентов.