Рига, , 13:52 — REGNUM На территории Латвии за минувшие сутки был выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболевания страны.

«За сутки было сделано 1385 тестов на COVID-19, среди которых был выявлен один новый случай», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 теперь выросло до 1193.

Также указывается, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Латвии продолжает составлять 31 при 1045 вылечившихся от нового заболевания.

При этом отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено в общей сложности 183 610 тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Филиппин был выявлен 1951 новый заразившийся коронавирусом.