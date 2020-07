Атланта, США, , 13:44 — REGNUM Новым персонажем многопользовательского экшена SMITE станет японский бог луны Цукуёми. Официальный трейлер с демонстрацией героя был опубликован 20 июля на YouTube-канале студии Titan Forge Games.

Цукуёми станет 111-м персонажем Smite, дополнительные подробности о его способностях станут известны уже 22 июля 2020 года. Релиз героя ожидается в августе 2020 года.

Напомним, Smite — это соревновательный ролевой экшен, посвящённый сражениям богов и героев из мифологий различных народов. Его релиз состоялся в 2012 году.

