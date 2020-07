Токио, , 13:38 — REGNUM Сегодня, 21 июля, в игре One Punch Man: A Hero Nobody Knows появились два новых персонажа: Гароу и Сторожевой Пёс. Трейлер с демонстрацией их умений был опубликован 20 июля на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Помимо персонажей, в игре появились уникальные предметы для кастомизации (изменения внешнего вида), боевые приёмы и бесплатная арена. Напомним, Гароу и Сторожевой Пёс стали последними героями первого сезонного пропуска.

A Hero Nobody Knows — это файтинг по мотивам популярного аниме-сериала One Punch Man. В нём различные супергерои сражаются друг с другом, используя сверхспособности и прибегая к помощи Сайтамы — главного героя проекта.

