Париж, , 13:11 — REGNUM Осенью во Франции может наблюдаться вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление 21 июля сделал глава Научного совета при правительстве страны Жан-Франсуа Дельфресси в эфире телеканала BFM TV.

По словам ученого, коронавирус может «вернуться» в северное полушарие планеты из южного и либо исчезнуть, либо «вызвать вторую волну» распространения SARS-CoV-2.

«Существует третий вариант, о котором мы часто забываем упомянуть: вирус возвращается и становится своего рода хроническим COVID, хроническим заболеванием, при котором вирус протекает около года, но с гораздо меньшей интенсивностью», — также заявил Дельфресси.

При этом он отметил, что считает наиболее реалистичным сценарий «с возвращением вируса на период с октября по декабрь».

Отметим, в настоящее время во Франции в общей сложности выявлено более 176 тысяч случаев заражения коронавирусом при более чем 30 тыс. летальных исходах.