Новосибирск, , 09:25 — REGNUM За прошедшие сутки в Новосибирской области подтвердилось 102 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в областном оперштабе.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 8288 человек, в том числе у 491 ребёнка.

Вылечились ещё 96 пациентов, за весь период — 6299.

За сутки в Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом: мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет. Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 20 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 8186 человек.

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