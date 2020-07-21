Бишкек, , 08:08 — REGNUM На территории Киргизии зарегистрировано 28 251 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки этот показатель вырос на 1108 случаев. Кроме того, за последние 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 скончались 42 пациента, а с начала наблюдений — 1079 больных.

Кроме того, 14 776 человек излечились и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля министерство образования и науки Киргизии объявило о том, что в первой четверти нового учебного года в школах республики будет проводиться дистанционное обучение.

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