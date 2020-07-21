Междуреченск, Кемеровская область, , 07:57 — REGNUM В Кемеровской области пятый день растёт число выявленных случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтверждён у 62 человек.

В этот раз наибольший «вклад» в прирост внёс Междуреченск, где выявили сразу 22 носителя. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 2919.

Из них выздоровели к настоящему моменту 1574 человека, в том числе 45 за последние сутки.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 1327 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5298 человек», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в области также зарегистрировано 18 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. 18 июля стало известно о смерти двух человек — женщины 1963 года рождения и мужчины 1973 года.

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