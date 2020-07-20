Кемерово, , 07:28 — REGNUM В Кемеровской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2857. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диаагноз подтвердился у 61 человека.

«Новокузнецк — 23, Междуреченск — 11, Кемерово — 6, Таштагольский МР — 4, Новокузнецкий МР — 3, Прокопьевск — 2, Белово — 1, Калтан — 1, Киселевск — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Юрга — 1, Кемеровский МО — 1, Мариинский МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Чебулинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Крапивинский МО — 1», — отметили в штабе.

В больницах на лечении остаются 1310 пациентов с COVID-19. Всего в стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся около 5,3 тыс. человек.

Более полутора тысяч человек к настоящему времени излечились. За минувшие сутки выписаны из больниц 14 пациентов.

Добавим, что число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 выросло до 18. 18 июля стало известно о смерти двух человек — у женщины 1963 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжёлая форма пневмонии. Также скончался мужчина 1973 года, у которого COVID-19 протекал на фоне сахарного диабета.

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