Улан-Удэ, , 06:34 — REGNUM На территорию Бурятии надвигается жара. По данным Бурятского гидрометцентра, в среду днём 22 июля температура местами по республике поднимется до 32−37 градусов тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом местами возможны кратковременные дожди, грозы, по юго-западным районам ливни.

«Ветер восточный 5−10, днем с переходом северо-западный 6−11, при грозах порывы до 15−20 м/с», — отметили в центре.

Напомним, в эти дни аномальная жара накрыла многие регионы Сибири. Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, на Алтае дневная температура местами поднимается выше 30 градусов тепла.

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