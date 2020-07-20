Новосибирск, , 08:50 — REGNUM В Новосибирской области 20 июля сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30 °С и выше. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным управления, до 21 июля местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай 20−21 июля на большей части территории региона сохранится аномально жаркая погода.

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