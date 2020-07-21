Горно-Алтайск, , 06:25 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1331. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявило 27 новых носителей в трёх районах, а также Горно-Алтайске.

«Коронавирус подтвердился у 10 жителей Шебалинского района, в том числе у восьми детей; у семи жителей города Горно-Алтайска; у пяти жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка, а также у жительницы другого региона, прибывшей в Горно-Алтайск», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц за последние сутки 30 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени выздоровели 812 человек. Под медицинским наблюдением остаются 576 человек.

Напомним, ранее в республике скончались шесть пациентов с коронавирусом. В трёх случаях, как сообщало ИА REGNUM, причиной смерти стал COVID-19.

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