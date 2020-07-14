Горно-Алтайск, , 06:39 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован шестой летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 13 июля скончался 44-летний житель города Горно-Алтайска.

«Причиной смерти стала остановка сердечно-сосудистой деятельности, также были сопутствующие заболевания. Коронавирус был подтверждён 6 июля», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выявлено 28 новых случаев заражения, в основном жителей Шебалинского, Усть-Канского и Кош-Агачского районов. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 1139 человек в республике. Из них выписаны из больниц к настоящему моменту 614.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с продолжающимся ростом числа заражённых в республике решили ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

Читайте также:

В Горном Алтае усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Горном Алтае от COVID-19 умер ветеран Великой Отечественной войны