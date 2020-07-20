Краснодар, , 21:27 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями и усилением ветра объявлено на территории Краснодарского края 21 июля, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: Во второй половине ночи и до конца суток 21 июля местами в Краснодарском крае (исключая МО город-курорт Сочи) ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с подтоплениями территорий, резким подъёмом уровня рек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС предупредило об экстремальной жаре, до +37, в городе-курорте Сочи.