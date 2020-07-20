Пенза, , 18:02 — REGNUM Из китайской провинции Ганьсу в Пензу отправили партию гуманитарной помощи. Груз прибыл в столицу Пензенской области в понедельник, 20 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Медицинская гуманитарная помощь из Китая Penza-gorod.ru

В состав второй партии гуманитарной помощи из Китая вошли более 16 тыс. медицинских масок, три тысячи пар хирургических перчаток, 100 штук медицинских защитных очков. Эти средства индивидуальной защиты направят для борьбы с инфекцией в учреждения социальной сферы и учреждения образования.

ИА REGNUM напоминает, что первая гуманитарная партия груза из китайского города Ланьчжоу прибыла в Пензу в начале июля. В нее вошли четыре тыс. медицинских масок, две тысячи хирургических перчаток и 200 костюмов.

Читайте также: В Пензу поступит гуманитарный груз из Китая более чем на 17 тыс. долларов