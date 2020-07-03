Пенза, , 09:26 — REGNUM В Пензу поступила гуманитарная помощь из китайского города Ланьчжоу, сообщает пресс-служба столичной администрации.

В первую партию груза вошли 8,4 тыс. медицинских масок, две тысячи хирургических перчаток и 200 костюмов. Эти защитные средства направят в учреждения образования и социальной сферы, что существенно сэкономит бюджетные средства на их закупку.

В ближайшее время из Китая поступит вторая партия гуманитарной помощи. Ожидается прибытие в Пензенскую область 16,2 тыс. медицинских масок, трех тысяч пар хирургических перчаток и 100 штук медицинских защитных очков. Оказываемая гуманитарная помощь оценивается более чем в 17 тыс. долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в июне в Татарию поступили из Китая 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержания состояния тяжелобольных.

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