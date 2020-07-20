Рамалла , , 15:17 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Палестины новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 468 и достигло 10 520. Об этом 20 июля рассказала на брифинге министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.

«Выявлены 468 новых случаев заражения (коронавирусом), <…> общее число заразившихся составило 10 520 человек», — рассказала она и добавила, что в связи с этим палестинское правительство приняло решение об ограничении передвижения.

Также эль-Кела рассказала, что за этот же период в стране от COVID-19 умерли три пациента и потому суммарное количество летальных исходов теперь достигло 65.

Кроме этого, глава минздрава страны сообщила, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии находится 40 пациентов, троим из которых необходима искусственная вентиляция лёгких.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 217 пациентов.