Сонгве, , 13:07 — REGNUM Губернатор области Сонгве в Танзании генерал Никодемус Мвангела публично высек розгами пятерых школьников за поджог здания школы для мальчиков в Осве и причинении учреждению материального ущерба в размере 26 млн танзанийских шиллингов (11,2 тыс. долларов США). Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, наказание состоялось после постановления специального комитета, созданного для расследования пожара, произошедшего в школе 3 июля. Эксперты назвали имена двух виновных в поджоге, а также имена троих других школьников, знавших о планах одноклассников, но не рассказавших о них руководству школы.

По версии следствия, школьники впервые предприняли попытку поджога 28 июня, однако огонь не распространился дальше. После успешного поджога здания школы ученики также пытались поджечь кладовую, сообщили в полиции.

Родителей школьников обязали выплатить учебному заведению компенсацию нанесенного ущерба.

Напомним, что подобный инцидент произошел в Танзании в октябре 2019 года. Тогда губернатор области Мбея Альберт Чаламила применил в отношении подозреваемых в поджоге общежития школьников телесное наказание. Президент страны Джон Магуфули одобрил этот шаг, сказав, что «полностью одобряет телесное наказание с применением плети», добавив, что школьников ударили «слишком мало раз».

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