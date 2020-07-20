Пекин, , 10:32 — REGNUM Власти Китая объявили синий уровень погодной опасности из-за ливней, которые не прекращаются в стране с начала июня, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

С вечера 19 июля по вечер 20 июля мощные ливни ожидаются в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Гуйчжоу, Гуанси, Юньнань и на Тибете, а также на обширных территориях юга реки Янцзы, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Центр предупреждает, что в некоторых районах провинций Ляонин, Цзилинь и Гуанси ожидаются ливни до 140 мм осадков в сутки. Кое-где возможны ливни силой до 600 мм в час, сопровождаемые ураганами и грозами.

Кроме того, в ряде указанных районов возможны сходы оползней и селей. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному.