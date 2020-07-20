Кишинёв, , 10:15 — REGNUM Тесты на коронавирус двух депутатов молдавского парламента от партии «Шор» дали положительные результаты. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба данной политической силы.

«Фракция политической партии «Шор» сообщает, что депутаты Игорь Химич и Владимир Витюк получили подтверждения заражения (коронавирусом)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оба народных избранника приняли решение остаться дома в режиме безопасного ограничения общения для прохождения лечения.

Кроме этого, сообщается, что повышенная температура тела отмечена у многих депутатов из партии «Шор» и из-за этого в первой половине дня 20 июля весь состав данной фракции парламента Молдавии пройдет тестирование на SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных заразившихся коронавирусом в Молдавии в настоящее время составляет 20 980 при 684 летальных исходах от COVID-19.