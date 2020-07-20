Мехико, , 08:13 — REGNUM За последние 24 часа на территории Мексики было выявлено свыше пяти тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июля сообщил на пресс-конференции, которая проходила на странице минздрава страны в соцсети Twitter, главный эпидемиолог Хосе Луис Аломиа.

По данным минздрава, за истекшие сутки в стране выявили 5311 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 344 224.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Мексике в настоящее время выросло до 39 тысяч.

При этом уточняется, что на данный момент свыше 217 тыс. пациентов в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Черногории за сутки сделали 720 тестов, из них 116 показали позитивный результат на коронавирус.