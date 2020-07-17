Кемерово, , 08:05 — REGNUM В Кемеровской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 2695. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 45 новых носителей.

«Кемерово — 11, Новокузнецк — 11, Белово — 5, Кемеровский МО — 5, Анжеро-Судженск — 3, Яйский МО — 3, Осинники — 2, Междуреченск — 1, Юрга — 1, Гурьевский МО — 1, Мариинский МР — 1, Чебулинский МО — 1», — отметили в штабе.

За сутки, тем временем, выздоровели 73 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени излечились от COVID-19 1410 человек. 1269 пациентов остаются в больницах.

Напомним, накануне стало известно об очередном летальном исходе среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, скончался житель посёлка Промышленная 1962 года рождения, у которого на фоне COVID-19 у него развились ишемическая болезнь сердца и тяжёлая форма пневмонии. Таким образом, за всё время эпидемии в регионе подтвердили 16 смертей.

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